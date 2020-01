#Inter, ecco #Spinazzola: giocatore atterrato a Milano, ora visite idoneità e poi la firma sul contratto. Le prime immagini da nuovo giocatore su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/FCwjRgRX9y — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 15, 2020

Non è sfuggito ai tifosi il poco entusiasmo dial suo atterraggio a Milano., a titolo definitivo, appena sei mesi dopo il suo arrivo a Trigoria nell'ambito dell'operazione con Luca Pellegrini. Spinazzola però, non è sembrato molto felice di questo trasferimento, come testimoniato dalla sua espressione non appena si sono aperte le porte dell'aeroporto e si è prestato alle prime domande dei giornalisti da giocatore dell'Inter., sono tanti i commenti dei tifosi, di tutte le squadre, che hanno scelto di commentare il piglio corrucciato del laterale sinistro. Qualcuno, addirittura, ha visto nelle prossime sedute di allenamento con Antonio Conte la causa del malumore: ", nel giro di tre mesi diventa il principale competitor di Zanardi per le prossime Paralimpiadi." afferma sarcasticamente un tifoso. Al momento, il giocatore ha terminato le visite mediche al Coni di Milano.