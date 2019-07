Primi giorni sicuramente indimenticabili, per Leonardo. Il terzino ex Juve, passato quest'estate alle dipendenze della Roma, è stato già vittima di una rapina. A raccontare il retroscena è stato lo stesso terzino nella conferenza stampa tenutasi quest'oggi a Trigoria : "Da quando sono arrivato nella Capitale non ho visto differenze tra la Roma e la Juventus nell'organizzazione. L’unica cosa è che hanno rotto la macchina e rubato lo zaino", le sue parole. Il direttore sportivo Petrachi gli ha fatto una ramanzina, seppur simpatica: "Si deve svegliare perché non può lasciarlo in bella vista sul sedile, non ha ancora capito come funziona qui...".