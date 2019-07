"Mister Fonseca lavora molto come Gasperini. Ho ritrovato molte idee di gioco e sono ottime idee. Mentre Allegri è un grande tecnico e un grande gestore, mi sono trovato benissimo con lui". Una stoccata probabilmente involontaria, o magari frutto delle tante panchine accumulate nell'ultima stagione da Leonardo Spinazzola. Che oggi si è presentato alla stampa come nuovo giocatore della Roma. E che ci ha tenuto a fare un paragone molto importante per Fonseca, per il giocatore più simile a Gasp che al vecchio tecnico bianconero. Un 'attacco' che teoricamente è stato molto dolce, ma che raccoglie la diffidenza generale sul gioco dell'ultima Juve.