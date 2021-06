Leonardo Spinazzola ha commentato Italia-Austria ai microfoni di Rai Sport: "Tantissima sofferenza, sapevamo sarebbe stato difficile. Loro sono una squadra molto fisica, ma siamo stati sul pezzo senza mai mollare. Abbiamo difeso tutti insieme e siamo stati bravi a trovare i due gol. Siamo 26 giocatori, tutti titolari, siamo tutti allo stesso livello e chi entra è importantissimo. Sì, sto giocando il miglior calcio della mia carriera nel palcoscenico più importante. Sul 2 a 0 non ce la facevo più, eravamo dietro a soffrire. Adesso ci sono solo squadre fortissime, pensiamo a recuperare"

Il terzino ex Juve, per la seconda volta uomo partita azzurro in questi Europei, ha poi aggiunto a Sky Sport: "Abbiamo fatto una partita da vera squadra e abbiamo passato il turno, questa è la cosa importante. Prima dei supplementari ci siamo detti di stare più tranquilli ed essere lucidi nell'ultimo passaggio, che ci era mancato nei tempi regolamentari. Siamo stati sul pezzo, abbiamo sofferto insieme e siamo felici. L'Austria è molto fisica e con gli attaccanti di due metri era molto difficile sul gioco aereo, ci siamo abbassati e loro hanno preso campo. Ma siamo stati davvero una grande squadra, anche nei momenti in cui mancava il fiato".