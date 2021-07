Leonardo Spinazzola è uno dei grandi protagonisti di Euro 2020. Il laterale della Nazionale e della Roma ha sfoderato prestazioni di altissimo livello, macinando chilometri sulla sinistra e contribuendo fortemente alla manovra offensiva degli azzurri. Un vero e proprio rimpianto per la Juve, a cui il giocatore avrebbe fatto decisamente comodo. La pensa uguale Mauro Tassotti che ha dichiarato: "Qualcuno l'ha lasciato andare via per problemi che io non ho capito molto bene. Se sta bene è davvero forte e ha pochi rivali in tutta Europa".