Alla Rai, Spinazzola ha parlato così del rientro: "Grazie al mio carattere non ho mai perso il sorriso - dice ai microfoni della Rai - ma dopo l’infortunio ho vissuto un periodo molto difficile. Alcuni giorni li passavo fissando il vuoto. Non ho avuto paura di non riprendere a giocare, ma di non tornare come prima. Adesso sto bene e sono al settimo cielo, mi hanno aiutato tanto mia moglie, i miei figli e gli amici". Ad aiutarlo, anche il rapporto con gli allenatori: "Il c.t. Mancini mi ha trasmesso serenità e lo stesso ha fatto Mourinho, mi ha sempre spinto a non mollare".