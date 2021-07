Bellissimo messaggio quello di Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, diffuso oggi via Instagram in seguito all'infortunio del marito, l'ennesimo di una carriera sfortunata, capitatogli ieri nella partita contro il Belgio, quarto di finale degli Europei.

Parole piene di amore di Miriam per il suo Leonardo, fatte di speranza per il futuro e orgoglio per quanto fatto fino ad oggi.