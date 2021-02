2









"La Juventus sarà sempre nel mio cuore" ha detto ieri sera Moise Kean dopo il gol al Barcellona. Ieri era un giovane talento che i bianconeri avevano strappato piccolissimo al Torino, oggi è l'attaccante del Psg che ha sbancato il Camp Nou in Champions League. Rimpianto? Sì, no. Forse. Lui come altri due giocatori protagonisti nelle rispettive squadre: Leonardo Spinazzola, che sulla fascia sinistra della Roma gioca col turbo sotto le scarpe correndo veloce verso un posto all'Europeo, e Cristian Romero, 'el Cuti' dell'Atalanta - che con la maglia bianconera non ha mai giocato - ancora di proprietà della Juve ma con i nerazzurri pronti a riscattarlo.



