Gli infortuni di Spinazzola in stagione

è davvero una buona idea? Dopo il nuovo infortunio dell'esterno della Roma - molto chiacchierato sul mercato Juve -, i dubbi sull'ingaggio sono aumentati. Chiaramente tra i tifosi.La società romana ha annunciato tramite i suoi canali ufficiali che il giocatore ha subito una lesione al flessore della gamba destra. Il tecnico Danielespera di riaverlo a disposizione per l'ultima partita di campionato contro l'Empoli.si è infortunato durante il match di Europa League contro il. Tuttavia, la sua riabilitazione dipenderà dall'evolversi della sua condizione fisica.In quest'annata, Spinazzola ha già avuto. Si è trattato solo di infortuni muscolari, tutti di media-lieve entità.Sono state 11 partite saltate in quest'annata decisamente densa per la Roma. Al momento, le presenze sono 36.