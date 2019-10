Leonardo Spinazzola, esterno della Roma ex Juve, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano: "Olimpico? Giocare nella nostra casa è sempre bello, e credo che sabato sarà una grande festa. Tutti vorremmo sempre giocare e rappresentare l’Italia, poi quello che conta è il gruppo.



Qualità? Questa nazionale è molto forte, non so se si può paragonare alle altre del passato, ma siamo un grande gruppo.



Partenza dalla Juve? Penso che faccia parte del nostro lavoro, la Juventus ha fatto una scelta e io ho fatto la mia. Spero di stare bene fisicamente perché sono in un grande club, felice della mia scelta.



Motivazioni? Per noi rappresentare l’Italia, e farlo all’Olimpico è una motivazione ancora maggiore, sappiamo quello che lo stadio ci può dare.



Classifica? Siamo tutti lì, anche se è normale che la Juventus ha qualcosa in più delle altre. Noi siamo un gruppo tutto nuovo, abbiamo una visione del calcio tutta nuova con mister Fonseca. Stiamo veramente bene con lui e vogliamo fare bene in campo, anche se poi ogni partita fa storia a se.



Cambio di fascia? Io mi trovo molto meglio a sinistra, quello è il mio ruolo e la fascia dove ho giocato tutta la vita. Se poi il mister mi vuole a destra ci gioco, non ho problemi, ma cambia tutto il mio calcio. Nella Roma c’è Kolarov, che è un giocatore che apprezzo tantissimo, ma spero di trovare il mio spazio a sinistra, anche per entrare nella rosa che partirà per l'Europeo



Esterno alto? L’ho fatto in carriera, anche se preferisco giocare basso per avere più campo a disposizione. Poi quello che mi chiederà il mister lo farò senza problemi. Ho la fortuna e sfortuna di poter ricoprire più ruoli".