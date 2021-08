Leonardo, a Sky Sport, ha parlato a un mese dall'Europeo."Sto lavorando tanto, vedo già tanti risultati nel mio tendine"."Al primo posto calcisticamente, dopo i figli sono giornate indimenticabili che hanno un altro livello di emozione. Ma calcisticamente ed emotivamente non hanno paragoni, nella mia carriera non potevo desiderare niente di meglio"."L'infortunio? Ho pensato solo: perché in quel momento così bello? Doveva interrompersi così, all'istante. Dopo mezz'ora già pensavo al rientro".- "La partita con l'Austria, la partita più combattuta fino a quel momento. Abbiamo lottato, sudato, contro una squadra intensa e aggressiva. Abbiamo capito che eravamo un grande gruppo. Nelle difficoltà ci siamo riuniti e non abbiamo mai mollato e fino a quel momento era capitato poche volte. Tutte le partite le facevamo sembrare facili. Quella è stata la prima partita in cui abbiamo sofferto tutti insieme"."E' stato formidabile sin da subito, ce l'ha detto da subito che potevamo vincere. E lui ci ha trasmesso grande serenità, grandissima tranquillità. Anche prima della finale grande tranquillità. Da Luca Vialli... è il saggio, era il saggio della squadra. Una parola sempre al momento giusto. Poche parole, ma davano sempre un pensiero bello, profondo"."Veramente anche quella un'emozione, 20 giorni incredibili. Avevo i brividi, forse per quello che avevamo passato noi. Sapevo cosa stessero pensando, cosa stessero provando dentro. E hanno fatto davvero la storia, come noi"."Sarà un libro solo dell'Europeo, non della mia vita. Solo quello che ho vissuto personalmente, cercherò di far vedere ciò che ho passato io e ciò che abbiamo passato in quei giorni incredibili a Coverciano, nel gruppo. Ciò che eravamo e ciò che siamo. Farò passare tutto in un libro che uscirà a settembre e ottobre. Ci sarà modo di parlarne"."Tutti i giorni ci sentiamo, la mattina i 'buongiorno', neanche con mia moglie faccio questo. Inviamo qualche canzone nel gruppo, anche per ricordare, tutti i video con le famiglie però facciamo ballare i nostri figli con la musica che ascoltavamo noi. Tutti i giorni ci scriviamo qualcosa".