Leonardo Spinazzola, a Super Tele, ha parlato così del rientro: "Ho avuto momenti di euforia, di depressione, di gioia, è stato un mix. Il mister è da ottobre che mi dice di venire in panchina, poi c’è stato il mio calo mentale e da lì ha iniziato a dirmi che non mi sarei dovuto preoccupare, mi ha sempre incoraggiato. Quando mi ha rivisto sorridere mi ha tartassato (ride, ndr). Volevo tornare in panchina, ero pronto per tornare dentro uno stadio e prima di aprile non ero pronto mentalmente per il rientro. Anche in borghese, non sarei voluto entrare".