di Cristiano Corbo

Si è parlato - o meglio: hanno parlato - anche di una possibilità che Leonardo Spinazzola lasci la Juventus. Che addirittura il uso nome possa essere merce di scambio all'interno di affari più grossi, vedi Zaniolo. Ci sta: sono i giochi del mercato, e a questi nessuno riesce davvero a sottrarsi. Anche perché il giocatore è valido, e pure se ha giocato solo una manciata di gare, ha mostrato prestazione su prestazione che in quest'elite calcistica può dire la sua. Più di Alex Sandro, probabilmente.



SUI TERZINI - La Juve ha l'obbligo di tenersi buono un pacchetto di terzini che sia affidabile, che sia forte, che non sia neanche un filo più stravagante dell'ultimo. In questo senso, la cessione di Cancelo al City sembrerebbe stonare: ma con il giusto rimpiazzo più De Ligt, le certezze riaffiorerebbero. Sul resto, però, guai a toccare meccanismi già oliati e ben distribuiti: Spinazzola in primis, poi il resto. Distruggere il lavoro fatto da Allegri, in termini di esterni bassi, non avrebbe minimamente senso.