Ne ha scritto l'edizione odierna del Corriere di Roma. La Juve è pronta a sferrare l'attacco decisivo a centrocampo, reparto in cui la dirigenza ha notato diverse lacune da colmare. Il sogno è Paul Pogba, attualmente al Manchester United, squadra dalla quale il francese ha deciso di andar via. Direzione Torino? Sì, possibile. Di sicuro gradirebbe. I bianconeri però si cautelano con un grosso, grossissimo piano B: si tratta di Sergej Milinkovic Savic, mediano della Lazio col vizio del gol, pure pesanti. Ebbene, dopo una prima bozza di trattativa - in cui resiste la distanza economica tra Juve e Lazio -, i bianconeri ora mettono ben altro sul piatto: Spinazzola e Romero nell'affare, con la speranza che qualcosa si sblocchi.