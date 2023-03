Ai microfoni di AS è stato intervistato Leonardo, ex difensore della Juventus ora in forza alla Roma. Queste le sue parole:"Di Cristiano Ronaldo quello che mi è rimasto impresso è la sua umiltà. Molti pensano di no, ma è così ed è quello che mi ha colpito di più, oltre al calcio che tutti conoscono. Ci sono molti giocatori molto più convinti e non sono nemmeno la metà della metà di Cristiano".