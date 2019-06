Leonardo Spinazzola è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Questa mattina il terzino sinistro ormai ex Juventus è arrivato nella capitale per sottoporsi alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart prima di firmare il contratto col club giallorosso da 3 milioni di euro netti all'anno.Pellegrini è stato valutato 15 milioni di euro e Spinazzola 25. Alla Juve, quindi, va un conguaglio in denaro da 10 milioni di euro.