Leonardo Spinazzola è passato alla Roma nell'ambito dello scambio (più conguaglio in favore della Juve) che ha portato Luca Pellegrini in bianconero. L'ex esterno juventino ha così parlato a RomaTV, nella sua prima intervista da giallorosso: "Ho sempre avuto una simpatia per la Roma quand'ero piccolo, quando c'era Batistuta. Esultavo come lui. Poi la Roma ha sempre giocato bene, mi è sempre piaciuta. La città è stupenda, lo stadio è stupendo e il popolo è bello clamoroso. Sono molto felice. E' un anno zero per la Roma, il progetto sarà con tanti italiani e giovani. Per me questo punto è molto importante perché il nuovo ciclo, con il nuovo allenatore, sarà un bel gruppo. Conosco già un po' di ragazzi. Pian piano formeremo il gruppo e poi vedremo cosa succederà. Forza Roma... annamo!".