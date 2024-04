Leonardo, ora in forza alla Roma ma con un passato alla Juventus, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro l'Udinese. Le sue parole:- "È stato veramente molto, molto complicato. Già dal riscaldamento, che è stato bello lungo e in cui abbiamo fatto delle mini-partite per entrare subito nel vivo. Siamo stati veramente bravi, creando tre-quattro occasioni da gol. Siamo contenti per questi tre punti davvero importanti. Abbiamo dato un grande segnale, ma ora dovremo pensare subito al Napoli e cercare di vincere con loro, con il Leverkusen, ma anche con la Juve… Tutte".