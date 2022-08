Leonardo, ex terzino della Juventus ora in forza alla Roma è stato intervistato da Dazn. Queste le sue parole:"Quest’anno ci divertiamo. Abbiamo le carte in regola per divertirci molto, oltre alle qualità e all’esperienza che sono fondamentali"."I nostri attaccanti sono consapevoli di avere molta qualità e grandi responsabilità. Devono fare gol e le giocate decisive per portarci alla vittoria"."Sarebbero stati guai con lui in campo. È un fenomeno da sempre. Non invecchia mai, come Cuadrado. Sembra sempre frizzante, elettrico".