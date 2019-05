Leonardo Spinazzola, in diretta su Sky Sport, ha risposto così a margine dell'evento degli Insuperabili.



INSUPERABILI - "Sono ragazzi sfortunati ma con grande forza, ne hanno tanta dentro. Ho avuto la fortuna di conoscere Fabio, ci sentiamo spesso ed è molto bello conoscerli. E' una serata bellissima e ci divertiremo".



ENTUSIASMO - "Il mio primo scudetto! Domenica è stata una giornata bellissima, vissuta con mio figlio e mia moglie. Domenica, una gioia".



BILANCIO - "Ho avuto una rottura al crociato, non è facile tornare al top e subito. Sono stato bravo, così come lo staff tecnico mi ha aspettato e mi ha visto giocare. L'Atletico? La sera più bella della mia vita dal punto di vista calcistico. La Champions? Tutte grandi squadre, va a episodi e fortuna, la ruota deve girare sempre bene. Ci sono squadre più forti o allo stesso livello della Juventus. C'è sempre da lottare".



ALLEGRI - "Quando ci ha comunicato che sarebbe andato, siamo stati un po' tutti commossi. Anche lui ci ha dato un bell'effetto, era veramente provato. E' stato commovente. Io tutti i giorni, che abitiamo nello stesso palazzo, ci vedevamo, anche con mio figlio. L'ha visto crescere, giocava pure con il cane. Dispiace. Il prossimo? No, non so niente".



ATALANTA - "A quel livello? Ormai da tre anni. Non mi ha stupito. Hanno giocatori di alta qualità e un allenatore che li spinge sempre al massimo".



FUTURO - "Ho lottato tanto per tornare alla Juve, voglio restare qui. Spero per i prossimi dieci anni. Sono sempre stato della Juve, ho sempre sognato di giocare con questa maglia. O mi cacciano, sennò io resto qua".



MILINKOVIC - "Juve vicina? Eh, tanta roba..."