In attesa di tornare in campo, Leonardoha fatto il punto sulle sue condizioni: "Mourinho e Mancini sanno che a novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò in campo - ha detto l'esterno della Roma a La Gazzetta dello Sport - Per vincere non basta lo spogliatoio unito, ma serve una squadra che dia sempre il cento per cento quando scende in campo, poi ci si può mandare anche a quel paese. E' chiaro che, invece, se poi vai a cena insieme come facciamo noi è ancora più bello. E' bellissimo far parte di un gruppo così scemo e ignorante come il nostro, non l'avevo mai visto. Anche per questo abbiamo trascinato gli italiani".