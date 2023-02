Emil Holm non ce la fa. Era l’osservato speciale per questa gara, nel mirino anche della Juventus, come della Roma, Dortmund, Lipsia, Leicester e West Ham, ma non ha recuperato dal fastidioso problema al pube e quindi non sarà impiegato. E ci sono tanti dubbi anche su Nzola, che è appena più avanti nella condizione, ma anche per lui non saranno presi rischi, come spiega Tuttosport. Sugli spalti dovrebbe esserci Semplici che da domani sarà quasi certamente il nuovo mister dello Spezia per il dopo Gotti. Pronto un contrato di circa 400 mila euro netti con rinnovo a 800 mila, ma con bonus salvezza e clausola retrocessione.