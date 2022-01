Il Verona è una delle squadre più colpite dall'ondata di contagi Covid che sta flagellando la Serie A. Sono ben 10 i casi positivi nel gruppo squadra, di cui 8 giocatori. Ciononostante, la squadra di Igor Tudor è regolarmente in viaggio per La Spezia, dove domani affronterà la squadra di Thiago Motta nel match in programma alle 14.30 allo stadio "Picco". Nessun intervento, dunque, della ASL Veneto, come riportato da Sky Sport: i gialloblù si presenteranno regolarmente in Liguria e la partita verrà disputata come previsto.