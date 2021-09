Le parole di Thiago Motta a Dazn: "I risultati aiutano a crescere ma dobbiamo avere in mente perchè siamo arrivati al pareggio. Non dobbiamo cambiare la nostra filosofia e dobbiamo giocare con la mente libera. A differenza della partita con la Juventus, il Milan ci ha attaccato alto e con tanti uomini e dovevamo sfruttare bene gli spazi. Con i risultati e gli allenamenti possiamo crescere. Per arrivare a fare un risultato non è sufficiente solo difendersi. Bisogna avere idee. Contro il Milan abbiamo fatto meglio che con la Juventus, dobbiamo recuperare palla e non buttarla via. In questo aspetto dobbiamo migliorare e colpirli dopo una transizione offensiva e sfruttare i nostri momenti con la palla".