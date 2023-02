Durante la conferenza stampa di presentazione, l'allenatore dello Spezia Semplici ha parlato anche della sfida giocata domenica scorsa dai liguri contro la Juve.'Contro la Juve una squadra diversa? Non sarà importante il modulo ma come lo svolgeremo, i concetti che verranno trasferiti, l'occupazione degli spazi. Da parte vostra capisco che si debba sapere come attaccare e difendere, ma penso di poter continuare come abbiamo visto ultimamente lo Spezia'.