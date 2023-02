Oggi Spezia-Juve, ma non solo. Giornata importante per il club ligure, anche dal punto di vista delle infrastrutture. Come scrive Tuttosport, "lo stadio Picco rivive. Arriva infatti la tranche decisiva per la sua ristrutturazione, per un impianto avviato nel 1919 e rifatto ed inaugurato con un match contro la Juventus nel 1932, poi rattoppato in diverse tappe. Uno stadio che oggi per la gara odierna occuperà tutti gli 11306 posti (record assoluto) ma che con gli interventi di ammodernamento andrà di poco oltre i 12 mila. Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico Regionale relativo al triennio ‘23-‘24-‘25, stanzierà 3 milioni e 800 mila euro (su un totale di spesa di 12,2) per la realizzazione d’interventi sulle infrastrutture e le opere pubbliche".