Il portiere dello Spezia Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni de La Nazione. L'estremo difensore ha detto la sua anche sulla lotta salvezza, che per la formazione ligure passa anche dalla sfida di domenica contro la Juve all'Allianz Stadium: "Stiamo trovando un equilibrio, per le caratteristiche della squadra il gioco in contropiede ha portato frutti, ma stiamo lavorando molto sul possesso e sul subire meno nel finale. A volte può succedere, ma dobbiamo migliorare tecnicamente e in concentrazione. I punti possiamo farli ovunque. Abbiamo sempre combattuto e siamo abituati a queste partite, lo abbiamo dimostrato. Siamo ripartiti da capo e con una squadra rivoluzionata".