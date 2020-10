Roberto Piccoli, 19enne attaccante dello Spezia che domenica affronterà la Juventus, ha parlato a Tuttosport, raccontando molti retroscena e anche lo scudetto vinto ai tempi della Primavera dell’Atalanta: "Quanti assist ricevuti? Il numero esatto non lo ricordo, ma sono stati tantissimi gli assist di Dejan (complessivamente 14 in quell’annata, ndr). Lui all’epoca giocava un po’ mezzala e un po’ trequartista. Ai tempi della Primavera era un giocatore diverso, un fuori categoria. Non sono stupito né dell’impatto che Kulusevski ha avuto la scorsa stagione con il Parma, al primo campionato in serie A, né di quanto sta facendo alla Juventus. Ogni tanto ci sentiamo, come con tutti i ragazzi di quella Primavera dell’Atalanta. Sono contento di rivedere Dejan, spero di scambiare la maglia con lui».



QUALITA' - «Dejan è sempre stato dribbling, assist, tiro, gol: tutto ad altissimo livello, come sta mostrando anche nella Juventus. Poi magari ci stupirà con nuovi colpi... (risata). Dejan è un modello per me e penso che lo sia per tutti i ragazzi che giocano in Primavera. Spero di imitarlo».



IN CASO DI GOL - «Biondo, no… (risata). Ma dovesse succedere, sicuramente farei un bel regalo a tutta la squadra».



MODELLO - «Quello è sempre Bobo Vieri, il mio idolo. Poi, ovvio, da bambino mi è sempre piaciuto anche Cristiano Ronaldo. CR7 l’ho visto da vicino con l’Atalanta: è impressionante».