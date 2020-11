Nzola, attaccante dello Spezia, ha parlato poco prima della sfida con i bianconeri: "Per me, per noi, penso che sia la prima volta che affrontiamo la Juve. Rispettiamo la squadra, una grande squadra, e vogliamo far vedere cos'è lo Spezia per noi. Che cos'è? Siamo una squadra giovane con un mister giovane, vogliamo dimostrare la nostra forza, lavoriamo per crescere". Queste, le sue parole raccolte da Sky Sport.