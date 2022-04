L'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha risposto in conferenza stampa ai complimenti di Massimiliano Allegri, che lo ha definito pronto per una big dopo il bel campionato condotto con la squadra ligure. Ecco le sue parole per il tecnico della Juve: "Ho solo da ringraziarlo, poi visto che è un uomo esperto e intelligente spero abbia ragione. Lo ringrazio".