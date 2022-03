Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro la Juve. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "La Juve ha avuto all’inizio un momento di difficoltà, ma è una squadra costruita per vincere il campionato o restare in alto per provarci. Noi andremo lì come sempre, abbiamo fatto una buona settimana, cercheremo di giocare una buona partita e vedremo alla fine quale sarà il risultato [...]. Lotta scudetto? Io vedo la Juventus forte. Oggi è una squadra che ha tutte le possibilità per vincere. Hanno valore, sono forti, è tra le favorite ma se devo dirne una non saprei, non è il nostro campionato".