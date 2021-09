Thiago, a DAZN, commenta la sconfitta del suo Spezia con la Juve."Anche se giocavamo in casa, giocare contro la Juve desiderosa di punti, noi siamo stati bravi per momenti. Potevamo andare sul 3-1 e non abbiamo portato a casa i punti. La prestazione, in alcuni momenti abbiamo fatto bene... in altri dobbiamo migliorare"."Cos'è mancato? La palla dentro. Possiamo parlare, ci sono errori, situazioni in cui abbiamo fatto molto bene, ma dobbiamo essere d'accordo che lì andavamo sul 3-1 e cambiava la partita. Poi il 2-2 e la Juve è cresciuta, squadra forte e che attaccava. Ci lasciava spazi dietro e potevamo approfittarne. Sono contento per quanto visto dalla mia squadra, abbiamo giocato da squadra e ne parliamo sempre negli allenamenti. Sono contento, molto. Esiste la frustrazione, magari col 3-1 potevi vincerla"."Ce l'abbiamo sicuramente, possiamo migliorare in avanti, Nzola è un giocatore con qualità e può attaccare profondità così come giocare di schiena con tutti. Manaj può giocare punta, centrocampista anche. L'ho messo sulla sinistra, cercando di metterlo dentro nella creazione. Viene da Barcellona dov'è cresciuto tantissimo. Deve migliorare il suo gioco senza palla, può fare molto meglio nella profondità, nel giocare coi compagni. Ma sono giocatori che danno soluzioni diverse. Abbiamo certezze che non dobbiamo cambiare. La stagione però è lunga e abbiamo una varietà da utilizzare"."Credo che siamo una squadra che deve avere quest'audacia, andare ad attaccare e creare situazioni in cui possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus. Siamo d'accordo che solo la fase difensiva fatta bene non ci fa vincere o fare punti. Soprattutto in casa. Abbiamo pressato alti la Juve, non potevamo farlo sempre ma sono soddisfatto della lettura. Il capitano ci trascina e ci fa recuperare la palla alta. Con la palla, possiamo ancora migliorare e dobbiamo farlo. Per vincere non sarà sufficiente fare solo la fase difensiva. Ma utilizzare al meglio la palla".