È tempo dell’anticipo del sabato sera per la 22ª giornata di Serie A. Dopo i pareggi tra, stasera è il turno del, ospite in casa dello. Alla luce della sconfitta esterna della Juventus contro il Napoli, si tratta di un’occasione ghiotta per Ibrahimovic e compagni. Infatti, in caso di vittoria, si porterebbe a 52 punti in classifica, staccando i bianconeri di 10 punti (con una partita in meno) e mettendo pressione all’Inter, seconda in classifica e prossima a sfidare la Lazio nel big match di domenica sera.