Giulio Maggiore, uno dei protagonisti della vittoria per 2-0 dello Spezia contro il Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il ruolo ideale è la mezzala sinistra, mi piace dare un’interpretazione offensiva: so farmi trovare tra le linee, ma devo migliorare nell’ultimo passaggio. Però mi applico molto in fase difensiva, riesco a piazzarmi in modo da coprire le linee di passaggio. Ho tante nozioni dentro di me e anche per questo ho potuto fare il terzino. Il mio punto di riferimento è sempre stato Marchisio, mezzala di inserimento ma anche di grande senso tattico. E infatti ha giocato pure da play. Fuori dal calcio, Studio Scienze della Comunicazione e mi piacerebbe un futuro da giornalista".