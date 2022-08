Il difensore delloJakubha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida di mercoledì contro la. Ecco il suo pensiero: "È una delle squadre che fino all'ultimo lotterà per lo scudetto, gioca stabilmente inda anni e ha tanti campioni. Sarebbe un errore pensare troppo a che Juventus incontreremo. Dovremo pensare a noi stessi e a fare il massimo per cercare di uscire dallo Stadium con un risultato positivo. Ma siamo consapevoli che non sarà affatto semplice".E sul nuovo acquisto Arek, suo connazionale: "Non sono stupito, tutt'altro. Parliamo di un attaccante che in carriera ha segnato molto e ha qualità importanti. Bello vedere tanti polacchi in Serie A. Non conosco Arek personalmente, ma a Torino finalmente ci vedremo. Spero di scambiare la maglia con lui o cona fine partita". Infine, su Dusan: "Affrontare attaccanti così forti è bellissimo ed è sempre una grande sfida anche con se stessi perché ognuno di noi vuole sempre migliorare".