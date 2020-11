Quella di ieri contro lo Spezia è stata una vittoria fondamentale per la Juventus sotto diversi aspetti. La squadra ha convinto e ha fatto vedere di credere nelle idee di Andrea Pirlo, inoltre sono stati raccolti punti pesanti che hanno permesso alla squadra di risalire posizioni in classifica. A certificare il momento delicato ci sono le statistiche: quella di ieri è stata la prima vittoria in trasferta. Inoltre, la Juventus non vinceva con tre reti di scarto in trasferta in Serie A dal febbraio 2019 e da aprile 2018 non segnava quattro reti lontano dalle mura amiche. Una vittoria che, quindi, ha dato una bella sferzata alle statistiche, oltre che a classifica e squadra.