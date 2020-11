Oggi pomeriggio la Juventus, sul "neutro" di Cesena, affronterà la matricola Spezia di mister Italiano. Si tratta della 6^ giornata di Serie A. Reduce dalla sconfitta casalinga in Champions contro il Barcellona, Andrea Pirlo ha bisogno anche in campionato di ritrovare la retta via, vista la sfilza di pareggi in questo difficile inizio di stagione. Il modulo sarà lo stesso visto col Barça, il 4-4-2, così come uguale sarà la coppia d'attacco Dybala-Morata: Ronaldo è tornato dopo il Covid-19 ma inizialmente siederà in panchina. Ballottaggio a centrocampo, dove Arthur è l'unico sicuro di una maglia da titolare, mentre gli altri tre elementi a disposizione si contendono l'ultimo slot disponibile.

COME VEDERLA - Spezia-Juventus sarà trasmessa alle ore 15 su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma satellitare) e Sky Sport canale 251. Naturalmente potrà essere vista anche tramite Sky Go. Poi, come sempre, qui su Ilbianconero.com sarà disponibile il Live testuale.