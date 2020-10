La sfida di domenica pomeriggio tra Juventus e Spezia sarà un inedito per la Serie A a girone unico. Da quando esiste questa formula, infatti, i due club non si sono mai affrontati nel massimo torneo italiano. Le sfide precedenti risalgono agli anni '20, a varie amichevoli e alla doppia sfida nel campionato cadetto della stagione 2006-2007, per un totale di dieci testa a testa. Il match di domenica ha un'importanza fondamentale per la squadra di Pirlo che ha bisogno di far punti per risalire la classifica e riscattare la pesante sconfitta contro il Barcellona.