di Cristiano Corbo

Tutto in discesa, poi tutto in salita. Le montagne russe della Juventus formato campionato si ripropongono anche a Cesena, dove lo Spezia non fa passare poi così tanti minuti, e nemmeno così tanto possesso, e va a inchiodare sull'1-1 il risultato a fine primo tempo.



Gol di Morata, che stavolta benedice i centimetri su assist di McKennie. Male, malissimo la difesa sulla rete subita da Pobega: nessun centrocampista scala sull'avversario, lasciandolo libero di calciare in porta. Pure qui, non è che la fortuna non faccia il suo corso: la deviazione di Demiral è determinante e beffa Buffon. Non esente da colpe...



