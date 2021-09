Il gol dopo un inizio compassato. L'imprevisto che è piovuto puntuale, ormai fattore determinante della stagioneNo, non ha avuto per ora le risposte che stava cercando, Massimiliano. In un pomeriggio di luci e ombre, può solo prendersi i lati positivi di una partita ancora tutta da giocare:Ma nessuno è stato dentro il match, non costantemente, non tenendo al massimo il proprio rendimento. E una Juve sparagnina è una Juve che fatica e subisce. Copione già visto: il finale dovrà essere necessariamente diverso.