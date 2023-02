Prestazione sufficiente - ma non brillante - per Danielenel match di ieri tra. "Forse il segnale più evidente di "Juve 2", soffre un po' in marcatura sue allora non va troppo per il sottile: nel dubbio, spazza senza pensarci", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6 in pagella, come Tuttosport: "Tornato titolare in campionato al posto dello squalificato Bremer, prende le misure a Shomurodov". Mezzo voto in meno da Il Corriere dello Sport: "Soffre l'intraprendenza fisica e l'agonismo di Shomurodov. Spesso in affanno e non sempre puntuale nella marcatura".6.5, invece, per noi de ilBianconero.com: "Positiva anche la prestazione dell'ex centrale del Cagliari, coadiuvato da Danilo a destra e da Alex Sandro a sinistra, riesce a reggere ottimamente le avanzate degli avversari".