Nell'edizione odierna di Tuttosport, emerge un quadro di Ronaldo 'essenziale', proprio come leader: "L’ingresso di Cristiano Ronaldo dopo 11 minuti del primo tempo ha cambiato la Juventus in tre modi. Ha dato la concretezza che mancava alla manovra offensiva segnando il gol del 2-1 dopo tre minuti in campo e, di fatto, al primo vero pallone giocato. Ha fornito un punto di riferimento offensivo più affidabile rispetto a Dybala, del quale ne hanno giovato i giocatori d’attacco, sopratutto Chiesa. Ha, soprattutto, cambiato l’atteggiamento mentale della Juventus che in quel momento stava soffrendo la volenterosa aggressione dello Spezia, gasato dal pareggio e progressivamente più pericoloso".