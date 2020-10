1









Non l’ha detto esplicitamente, ma sono parole che lasciano pochi dubbi. Aaron Ramsey si appresta a partire dalla panchina contro lo Spezia, domani alle 15 e il perché l’ha spiegato proprio Andrea Pirlo in conferenza stampa, interrogato su chi giocherà in attacco: “Qualcuno magari ha fatto tante partite di fila e può recuperare. Anche Ramsey, per esempio, non è ancora al meglio dopo la partita di Kiev quindi è al 50% ma viene. Gli altri hanno giocato tanto in questo periodo in cui non c'era Ronaldo, magari devono riposare, ma ora devono giocare per forza”.