Tanti cambi, ma l'obiettivo di sempre: vincere. Mai come questa volta, la Juve si gioca un pezzo di presente così come un pezzo di futuro: alla quinta giornata, Massimiliano Allegri cerca ancora la prima vittoria in campionato dopo i pareggi con Udinese e Milan, e le sconfitte con Empoli e Napoli., calcio d'inizio alle 18.30: si proverà a rompere la maledizione di un avvio disastroso: da 60 anni i bianconeri non facevano così male nelle prime quattro partite stagionali.La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN: puoi guardarla in streaming sulla piattaforma.- Sarà un undici molto diverso, quello di Allegri contro lo Spezia. Diverso rispetto a quanto mostrato contro il Milan, negli uomini e - chissà - anche nella disposizione in campo.