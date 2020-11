Nella Juventus il ruolo del portiere va in evoluzione, come tutto. Ma c'è un nome, quello di Gigi Buffon, che ha la sua impronta indelebile nella storia bianconera ma in generale in quella del calcio italiano e mondiale. Recordman di presenze all-time in Serie A, il 42enne estremo difensore Campione del Mondo nel 2006 a volte viene fatto giocare per godersi le ultime presenze in carriera e far rifiatare il titolare Wojciech Szczesny. Buffon ha giocato a Crotone e anche oggi a Cesena contro lo Spezia mister Pirlo lo schiererà tra i pali.