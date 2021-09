Sold out allo Stadioper, la partita infrasettimanale in programma alle 18.30 di domani, mercoledì 22 settembre, valida per la quinta giornata di Serie A. Lo ha comunicato lo stesso club ligure, specificando che sono già andati esauriti anche i ticket per il successivo match casalingo contro ile che pertanto la biglietteria resterà chiusa nei prossimi giorni. Intanto questa mattina la squadra di Thiago, reduce dalla vittoria al 94' in trasferta contro il Venezia, ha svolto la seduta di rifinitura pre gara.