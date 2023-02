Nonostante il giallo preso dopo appena 19 secondi, Manuelnon ha sfigurato nel match di ieri tra. "Potrebbe essere un problema (l'ammonizione, ndr.) e invece no. Preziosissimo a protezione della porta, fa un paio di chiusure da stopper" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Trascorrono solo 20'' e abbatte Bourabia, rimediando subito un giallo che lo toglierà dal derby con il Torino. Il suo schermo davanti alla difesa è fondamentale per tenere alto il muro".Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport - "Parte male beccandosi un giallo dopo una ventina di secondi, poi perde palla rischiando molto: si riprende alla distanza, però manca di mordente" - e da noi de ilBianconero.com: "Appare sottotono nella prima frazione di gioco, senza quasi mai verticalizzare o mettere in condizione i suoi compagni di attaccare la porta avversaria. Cresce però nel secondo tempo, dove fa vedere un po' del suo repertorio".