Vittoria importante per la, che esce dallo stadio "Picco" con tre punti battendo loper 2 a 0: a segno Moiseal 32' su assist di Filipe poi Angel, con un gran gol da fuori area al 66'. Da segnalare anche una super prestazione di Mattia, bravissimo a sventare più di un pericolo nelle fasi più "calde" del match, in cui i padroni di casa hanno cercato con determinazione il pareggio.Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. LorieriPerin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri