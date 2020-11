Rialzare la testa, prima in campionato e poi in Champions League. Nell'attesa dell'appuntamento europeo contro il Ferencvaros, in seguito alla brutta sconfitta con il Barcellona, ladi Andreatorna in campo in, nel match dellacontro lodi Vincenzo, in programma oggipresso lo stadio Manuzzi-Orogel di Cesena, dove i liguri giocano per i lavori al Picco. Dopo i due pareggi deludenti contro Crotone e Verona, i bianconeri devono assolutamente ritrovare i tre punti, per non veder scappare le squadre in testa alla classifica, con la vetta distante ora quattro punti: per farlo recuperanotornato negativo al tampone Covid nella giornata di venerdì, che però parte solo dalla panchina: fiducia a Morata, nonostante i cinque gol annullati nelle ultime tre partite. Dal canto suo lo Spezia, fin qui molto positivo con 5 punti guadagnati, ha l'occasione della vita, per far vedere di non essere solo una neopromossa che punta alla salvezza.