Calcio d'inizio, in un match delicatissimo per via di una classifica totalmente imprevedibile alla vigilia del campionato: Spezia 12esimo con 4 punti, Juve 18esima a quota 2. "Uno scontro salvezza guardando la classifica", lo ha battezzatonella conferenza stampa pre-partita.. Il bilancio ristretto alla Serie A è invece di 2 partite, entrambe vinte dalla Juve.Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Bastoni, Borabia; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta: Szczesny, Danilo; De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot, Dybala, Kean. All. Allegri